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Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю
Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю - 20.02.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю
Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T07:10+0300
2025-02-20T07:10+0300
россия
экономика
финансы
москва
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Проведенный компанией опрос показал, что девять из десяти респондентов (89,4%) знают, как проверить свою кредитную историю. За год эта доля выросла на 11,3 процентного пункта", - говорится в исследовании, проведенном среди порядка трех тысяч человек. При этом, 27,2% опрошенных интересуются своим "финансовым досье" раз в год, а каждый четвертый (25,9%) - раз в полгода. Еще 16,2% опрошенных запрашивают кредитную историю чаще, чем раз в полгода. Также 15,5% опрошенных подают запрос в бюро кредитных историй (БКИ) раз в несколько лет и лишь 15,2% пока не запрашивали кредитный отчет. Отмечается, что доля респондентов, не интересующихся своей кредитной историей, снизилась за год на 14 процентных пунктов. "Интерес россиян к своей кредитной истории заметно вырос за последний год. Сегодня подавляющее большинство знает, как получить кредитный отчет, и большинство интересуется им чаще, чем ранее… Это говорит о росте финансовой грамотности россиян, а также о повышении уровня ответственности граждан в отношении своих финансов", - отмечают аналитики.
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192
40
192
40
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россия, финансы, москва
РОССИЯ, Экономика, Финансы, МОСКВА
07:10 20.02.2025
 
Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю

"Робот Займер": девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер".
"Проведенный компанией опрос показал, что девять из десяти респондентов (89,4%) знают, как проверить свою кредитную историю. За год эта доля выросла на 11,3 процентного пункта", - говорится в исследовании, проведенном среди порядка трех тысяч человек.
При этом, 27,2% опрошенных интересуются своим "финансовым досье" раз в год, а каждый четвертый (25,9%) - раз в полгода. Еще 16,2% опрошенных запрашивают кредитную историю чаще, чем раз в полгода. Также 15,5% опрошенных подают запрос в бюро кредитных историй (БКИ) раз в несколько лет и лишь 15,2% пока не запрашивали кредитный отчет.
Отмечается, что доля респондентов, не интересующихся своей кредитной историей, снизилась за год на 14 процентных пунктов.
"Интерес россиян к своей кредитной истории заметно вырос за последний год. Сегодня подавляющее большинство знает, как получить кредитный отчет, и большинство интересуется им чаще, чем ранее… Это говорит о росте финансовой грамотности россиян, а также о повышении уровня ответственности граждан в отношении своих финансов", - отмечают аналитики.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВА
 
 
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