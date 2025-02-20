https://1prime.ru/20250220/opros-855089196.html

Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю

Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю - 20.02.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю

Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T07:10+0300

2025-02-20T07:10+0300

2025-02-20T07:10+0300

россия

экономика

финансы

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855089196.jpg?1740024638

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Проведенный компанией опрос показал, что девять из десяти респондентов (89,4%) знают, как проверить свою кредитную историю. За год эта доля выросла на 11,3 процентного пункта", - говорится в исследовании, проведенном среди порядка трех тысяч человек. При этом, 27,2% опрошенных интересуются своим "финансовым досье" раз в год, а каждый четвертый (25,9%) - раз в полгода. Еще 16,2% опрошенных запрашивают кредитную историю чаще, чем раз в полгода. Также 15,5% опрошенных подают запрос в бюро кредитных историй (БКИ) раз в несколько лет и лишь 15,2% пока не запрашивали кредитный отчет. Отмечается, что доля респондентов, не интересующихся своей кредитной историей, снизилась за год на 14 процентных пунктов. "Интерес россиян к своей кредитной истории заметно вырос за последний год. Сегодня подавляющее большинство знает, как получить кредитный отчет, и большинство интересуется им чаще, чем ранее… Это говорит о росте финансовой грамотности россиян, а также о повышении уровня ответственности граждан в отношении своих финансов", - отмечают аналитики.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, москва