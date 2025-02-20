Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские СМИ выяснили, сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250220/opros-855118831.html
Украинские СМИ выяснили, сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского
Украинские СМИ выяснили, сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ выяснили, сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского
Проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на данные | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:17+0300
2025-02-20T22:17+0300
политика
владимир зеленский
голосование
опрос
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС. "Украинская правда" опубликовала материал с рейтингом популярности ряда возможных кандитатов на пост президента Украины, данные для которого изданию предоставил ряд социологических центров, в том числе СОЦИС. Инфографика центра СОЦИС, приведенная в статье, указывает, что за Зеленского проголосовали бы лишь 15,9% избирателей. При этом еще год назад отдать голос за Зеленского были готовы 21,7% граждан. "В феврале при условии баллотирования таких людей, как (экс-главком ВСУ - ред.) Валерий Залужный, (глава ГУР - ред.) Кирилл Буданов и многие другие новые имена из электоральной ниши военных, президент Зеленский уверенно держит второе место. Его рейтинг, если верить СОЦИСу, по состоянию на начало февраля составляет примерно 16%", - говорится в материале на сайте "Украинской правды". При этом "Украинская правда" предложила вынести за скобки не определившихся в выборе кандидата респондентов (более 21% опрошенных) и подсчитала, что без их учета рейтинг Зеленского дотягивает до 22% голосов. Залужный лидирует и набирает 27,2% голосов, в то время как рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) составляет 5,6%, а Буданова - 3,2%, следует из данных опроса. Президент США Дональд Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://1prime.ru/20250220/zelenskiy-855107062.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, голосование, опрос
Политика, Владимир Зеленский, голосование, опрос
22:17 20.02.2025
 
Украинские СМИ выяснили, сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского

"Украинская правда": менее 16% украинцев готовы голосовать за Зеленского

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС.
"Украинская правда" опубликовала материал с рейтингом популярности ряда возможных кандитатов на пост президента Украины, данные для которого изданию предоставил ряд социологических центров, в том числе СОЦИС. Инфографика центра СОЦИС, приведенная в статье, указывает, что за Зеленского проголосовали бы лишь 15,9% избирателей. При этом еще год назад отдать голос за Зеленского были готовы 21,7% граждан.
"В феврале при условии баллотирования таких людей, как (экс-главком ВСУ - ред.) Валерий Залужный, (глава ГУР - ред.) Кирилл Буданов и многие другие новые имена из электоральной ниши военных, президент Зеленский уверенно держит второе место. Его рейтинг, если верить СОЦИСу, по состоянию на начало февраля составляет примерно 16%", - говорится в материале на сайте "Украинской правды".
При этом "Украинская правда" предложила вынести за скобки не определившихся в выборе кандидата респондентов (более 21% опрошенных) и подсчитала, что без их учета рейтинг Зеленского дотягивает до 22% голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
"Не удивляйся". В США могут арестовать недвижимость Зеленского
14:48
Залужный лидирует и набирает 27,2% голосов, в то время как рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) составляет 5,6%, а Буданова - 3,2%, следует из данных опроса.
Президент США Дональд Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
 
ПолитикаВладимир Зеленскийголосованиеопрос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала