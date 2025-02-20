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В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник"
В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник" - 20.02.2025, ПРАЙМ
В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник"
Белоруссия активно работает по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса "Орешник", сообщил начальник департамента международного военного | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:59+0300
2025-02-20T10:59+0300
2025-02-20T10:59+0300
вооружения
"орешник"
минск
белоруссия
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МИНСК, 20 фев - ПРАЙМ. Белоруссия активно работает по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса "Орешник", сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, детали на данный момент я рассказать не могу. Работа идёт активно. Если главы государств решили, то решение будет выполнено", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске.
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"орешник", минск, белоруссия
Вооружения, "Орешник", МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник"
МО Белоруссии: Минск работает по теме размещения в стране комплекса "Орешник"
МИНСК, 20 фев - ПРАЙМ. Белоруссия активно работает по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса "Орешник", сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, детали на данный момент я рассказать не могу. Работа идёт активно. Если главы государств решили, то решение будет выполнено", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске.
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