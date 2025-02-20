https://1prime.ru/20250220/oreshnik-855095821.html

В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник"

В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник" - 20.02.2025, ПРАЙМ

В МО Белоруссии рассказали о работе над размещением комплекса "Орешник"

Белоруссия активно работает по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса "Орешник", сообщил начальник департамента международного военного | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:59+0300

2025-02-20T10:59+0300

2025-02-20T10:59+0300

вооружения

"орешник"

минск

белоруссия

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МИНСК, 20 фев - ПРАЙМ. Белоруссия активно работает по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса "Орешник", сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, детали на данный момент я рассказать не могу. Работа идёт активно. Если главы государств решили, то решение будет выполнено", - сказал Ревенко журналистам в четверг в Минске.

https://1prime.ru/20250126/oreshnik-854457215.html

минск

белоруссия

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"орешник", минск, белоруссия