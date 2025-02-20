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Счетная палата предложила пересмотреть ставки аренды лесных участков

Счетная палата предложила пересмотреть ставки аренды лесных участков - 20.02.2025, ПРАЙМ

Счетная палата предложила пересмотреть ставки аренды лесных участков

Счетная палата РФ проанализировала эффективность работы уполномоченных органов в сфере управления землями лесного фонда и установила, что ряд действующих ставок | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T00:19+0300

2025-02-20T00:19+0300

2025-02-20T00:19+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала эффективность работы уполномоченных органов в сфере управления землями лесного фонда и установила, что ряд действующих ставок для расчета аренды лесных участков давно не менялись, и ведомство предложило их пересмотреть, следует из его материалов. Рослесхоз разделяет позицию Счетной палаты, отметив, что проводит активную работу для повышения эффективности использования лесных участков. "Счетная палата обратила внимание, что ряд действующих ставок для расчета арендной платы не пересматривался с 2007 года. Так, арендная ставка для ведения охотничьего хозяйства за единицу площади лесного участка, на котором не размещены объекты инфраструктуры, установлена в размере 3 копейки за 1 гектар в год и не изменялась в течение 17 лет", - отмечается в материалах. Как поясняет аудитор Андрей Батуркин, указанная ставка не отражает справедливую и экономически обоснованную стоимость права аренды лесных участков, поскольку не учитывает характеристики участков, включая их расположение, транспортную доступность и рекреационный потенциал. "В связи с этим Счетная палата предложила пересмотреть действующую ставку, взяв за основу кадастровую стоимость участка. По нашим оценкам, возможный экономический эффект от реализации данного предложения составит более 294 миллионов рублей в год (расчетно)", - отметил аудитор, его слова приводятся в материалах. Кроме того, Счетная палата выявила массовую практику замены аренды лесного участка на публичный сервитут (право пользования чужим земельным участком, оно также может распространяться и на жилые/нежилые помещения), такая практика приводит к снижению поступлений в федеральный бюджет. "Проверка выявила тенденцию массового расторжения договоров аренды лесных участков с последующим установлением на эти же участки публичных сервитутов. Учитывая, что плата за публичный сервитут "свободного" участка в сотни раз ниже арендной платы, распространение подобной практики приводит к сокращению поступлений в федеральный бюджет. Так, в 2022-2023 годах и за 8 месяцев 2024 года было расторгнуто 22,3 тысячи договоров аренды лесных участков совокупной площадью 14,65 тысячи га. Это привело к сокращению ежегодных доходов федерального бюджета с 459,8 миллиона до 206 тысяч рублей", - приводятся данные в материалах. Также Счетная палата отметила отсутствие большинства данных о лесных ресурсах, отсутствие проектов освоения лесов, лесных деклараций и отчетов об использовании участков, а также ненадлежащий контроль уполномоченных органов за деятельностью лесопользователей. В ходе проверки были устранены нарушения, связанные с незаконной регистрацией права субъектовой и муниципальной собственности на лесные участки в отношении 5 участков общей площадью 65,2 тысячи гектаров и кадастровой стоимостью 909 миллионов рублей, отметили в Счетной палате. ПОЗИЦИЯ РОСЛЕСХОЗА "Рослесхоз разделяет позицию Счетной палаты Российской Федерации о необходимости повышения экономической эффективности использования лесов и лесных участков и проводит активную работу в этом направлении. В части необходимости повышения ставок платы за использование лесов на основании сервитутов Рослесхоз всецело поддерживает данную инициативу", - говорится в комментарии Рослесхоза, который прилагался в материалах Счетной палаты. В том числе, как сообщил Рослесхоз, для актуализации данных о государственном имуществе в различных реестрах проведена большая работа по цифровизации данных государственного лесного реестра, и с 1 января 2025 года запущена Федеральная государственная система лесного комплекса. "Теперь данные о всех лесах и лесных участках хранятся и обрабатываются на федеральном уровне в едином цифровом виде. Уверены, что это приведет к существенному изменению эффективности управления лесным фондом и, в свою очередь, к повышению доходов федерального бюджета от использования лесов", - отметили в Рослесхозе.

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