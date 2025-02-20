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В Кремле согласились с подходом Трампа решить конфликт мирным путем - 20.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле согласились с подходом Трампа решить конфликт мирным путем
В Кремле согласились с подходом Трампа решить конфликт мирным путем - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле согласились с подходом Трампа решить конфликт мирным путем
Подход администрации президента США Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует Москве, заявил пресс-секретарь... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:50+0300
2025-02-20T12:50+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Подход администрации президента США Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Они (администрация Трампа - ред.) говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны."Все цели (на Украине - ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:50 20.02.2025
 
В Кремле согласились с подходом Трампа решить конфликт мирным путем

Песков: мы согласны с подходом Трампа решить конфликт на Украине мирным путем

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Подход администрации президента США Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Они (администрация Трампа - ред.) говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Все цели (на Украине - ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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