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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - 20.02.2025, ПРАЙМ
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T18:05+0300
2025-02-20T18:05+0300
2025-02-20T18:10+0300
политика
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.Также пресс-служба сообщила, что Путин выразил признательность наследному принцу за создание благоприятных условий для проведения переговоров России и США."Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", - указывается в сообщении.
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владимир путин, мухаммед бен сальман
Политика, Владимир Путин, Мухаммед бен Сальман
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Кремль: Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщила, что Путин выразил признательность наследному принцу за создание благоприятных условий для проведения переговоров России и США.
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"Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства, а также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения в Эр-Рияде 18 февраля российско-американских переговоров и проявленное гостеприимство, что способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций", - указывается в сообщении.