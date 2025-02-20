https://1prime.ru/20250220/politolog-855088751.html

Политолог объяснил, почему наемник Дженкинс поехал воевать на Украину

Политолог объяснил, почему наемник Дженкинс поехал воевать на Украину - 20.02.2025, ПРАЙМ

Политолог объяснил, почему наемник Дженкинс поехал воевать на Украину

Австралийский наемник Оскар Дженкинс мог пойти воевать на стороне ВСУ, поддавшись пропаганде, которая звучит в австралийских СМИ, и решить, что вернется домой... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T06:31+0300

2025-02-20T06:31+0300

2025-02-20T06:31+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - ПРАЙМ. Австралийский наемник Оскар Дженкинс мог пойти воевать на стороне ВСУ, поддавшись пропаганде, которая звучит в австралийских СМИ, и решить, что вернется домой после победы Украины настоящим героем, рассказал в интервью РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу. "Австралийские СМИ говорят только о том, что Украина побеждает, - это все, что вы слышите. Больше вы ничего не слышите. Судя по тому, что я прочитал о нем, что я узнал о его прошлом, могу предположить, что у него какое-то психическое заболевание. Я не врач, но проходит информация о том, что это якобы сказали его родители. В некоторых видео с ним показан совершенно неуравновешенный человек. Почему он поехал туда, я могу только догадываться. Я бы сказал, он думал, что Россия проиграет, а Украина победит, и он вернется домой настоящим героем, настоящим воином. Думаю, это была мания величия. Глупый шаг, очень глупый", - сказал Лоу. Он отметил, что, по его мнению, наемники, которые едут воевать на Украину, или "немного сумасшедшие, страдающие манией величия", или бывшие военные и члены полувоенных формирований, которые просто хотят убивать людей. "Они идут от войны к войне, они наемники. Они получают деньги, и это законный способ убивать людей... Сейчас я живу в России, и я очень счастлив здесь, люблю эту страну. Но я родился в Австралии, и, если бы завтра туда вторглась другая страна, мне действительно пришлось бы задаться вопросом, почему это происходит и должен ли я вернуться туда и сражаться, особенно за своих детей и моего дедушку. Мой дед сражался в Первую мировую войну против немцев. И он никогда не встречался с королем Англии, но делал это ради короля и Великобритании. Он верил, что поступает правильно. Потом он объехал полмира, в него дважды стреляли, его травили газом, а потом он вернулся домой и попал под молоковоз. Так что это интересный мир", - рассказал Лоу. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Позже на австралийском телеканале появились сообщения о его смерти, но министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра получила от Москвы подтверждение, что Дженкинс жив и находится под стражей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что озабоченность Австралии судьбой наемника лицемерна, так как власти этой страны бездумно поддерживают террористический киевский режим и дают зеленый свет на вербовку австралийцев. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Лоу, занимавшийся на родине подготовкой предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык.

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общество , украина, австралия, рф, мария захарова, владимир путин, всу, мид рф, мид