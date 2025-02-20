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В США спрогнозировали рост цен на электроэнергию из-за пошлин Трампа

В США спрогнозировали рост цен на электроэнергию из-за пошлин Трампа - 20.02.2025, ПРАЙМ

В США спрогнозировали рост цен на электроэнергию из-за пошлин Трампа

Новые пошлины на металлы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут значительно увеличить стоимость ключевых компонентов американской энергосистемы,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T16:41+0300

2025-02-20T16:41+0300

2025-02-20T16:41+0300

экономика

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Новые пошлины на металлы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут значительно увеличить стоимость ключевых компонентов американской энергосистемы, что приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей, пишет газета Wall Street Journal. Ранее в этом месяце Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "В конечном счете, пошлины усилят финансовое давление на и без того перегруженную энергосистему", - прогнозирует газета. Wall Street Journal отмечает, что энергосистема США уже сталкивается с дефицитом трансформаторов, необходимых для передачи электроэнергии. По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), более 55% распределительных трансформаторов в стране работают свыше 33 лет, срок их службы приближается к концу. Чтобы удовлетворить спрос, их мощность к 2050 году должна увеличиться в 1,6-2,6 раза по сравнению с 2021 годом. Издание также сообщает со ссылкой на данные Wood Mackenzie, что производство трансформаторов в США покрывает только 20% спроса, а их стоимость с 2020 года уже выросла на 70-100%. Отмечается, что новые пошлины могут увеличить цены еще на 8–9%. В результате дополнительные затраты лягут на энергокомпании, что неизбежно приведет к росту тарифов. Так, власти Нью-Джерси уже предупредили, что с июня 2025 года средний счет за электроэнергию может вырасти на 17–20%, частично из-за увеличения спроса со стороны дата-центров.

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сша, дональд трамп, wsj