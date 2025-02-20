https://1prime.ru/20250220/prezident-855099021.html

Киев потерял надежду после слов Трампа о "диктаторе Зеленском", пишут СМИ

Киев потерял надежду после слов Трампа о "диктаторе Зеленском", пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Киев потерял надежду после слов Трампа о "диктаторе Зеленском", пишут СМИ

Критика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского лишила Украину "хороших альтернатив" в конфликте с Россией, развеяв последние надежды,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:05+0300

2025-02-20T12:05+0300

2025-02-20T12:05+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Критика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского лишила Украину "хороших альтернатив" в конфликте с Россией, развеяв последние надежды, сообщает агентство Bloomberg. Ранее Дональд Трамп опубликовал пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов" и высказался в поддержку проведения выборов на Украине. Он также заявил, что рейтинг Владимира Зеленского упал до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2023 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов в настоящее время нецелесообразно."Нападки Трампа на Зеленского оставляют Украину без хороших альтернатив... Любые остававшиеся надежды, кажется, угасли в среду, когда Трамп... назвал Зеленского "диктатором", - говорится в сообщении агентства. По мнению Bloomberg, Зеленский может либо продолжать военные действия, полагаясь на поддержку Европы, без помощи США, которые ранее являлись основным союзником и поставщиком военной помощи, либо принять любое соглашение, которое могут заключить Россия и США.

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