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Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества
Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества - 20.02.2025, ПРАЙМ
Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения работы по совершенствованию системы правосудия в России. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:46+0300
2025-02-20T14:46+0300
2025-02-20T14:46+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения работы по совершенствованию системы правосудия в России."Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено. Важное условие повышения качества правосудия – своевременное выявление и устранение судебных ошибок", - сказал Путин в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.На этом же совещании Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы обеспечения надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. "Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества", - отметил глава государства.
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россия, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества
Путин заявил о необходимости совершенствования системы правосудия
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения работы по совершенствованию системы правосудия в России.
"Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено. Важное условие повышения качества правосудия – своевременное выявление и устранение судебных ошибок", - сказал Путин в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
На этом же совещании Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы обеспечения надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.
"Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества", - отметил глава государства.
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