https://1prime.ru/20250220/prezident-855106819.html

Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества

Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества - 20.02.2025, ПРАЙМ

Путин назвал важнейшие факторы успешного развития страны и общества

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения работы по совершенствованию системы правосудия в России. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:46+0300

2025-02-20T14:46+0300

2025-02-20T14:46+0300

политика

россия

рф

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжения работы по совершенствованию системы правосудия в России."Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено. Важное условие повышения качества правосудия – своевременное выявление и устранение судебных ошибок", - сказал Путин в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.На этом же совещании Владимир Путин предложил судьям обсудить вопросы обеспечения надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. "Это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20250219/prezident-855076388.html

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россия, рф, владимир путин