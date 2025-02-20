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Надо добиваться гарантий на судебную защиту жителей ДНР и ЛНР, заявил Путин

Надо добиваться гарантий на судебную защиту жителей ДНР и ЛНР, заявил Путин - 20.02.2025, ПРАЙМ

Надо добиваться гарантий на судебную защиту жителей ДНР и ЛНР, заявил Путин

Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:54+0300

2025-02-20T14:54+0300

2025-02-20T14:54+0300

политика

общество

лнр

херсонская область

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Необходимо добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент РФ Владимир Путин. "С сентября 2023 года работают суды, образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительной гарантии на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.На этом же совещании Владимир Путин подчеркнул, что военные суды должны надежно защищать права военнослужащих и обеспечивать неотвратимость наказания для преступников. "Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности. За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950, осуждено 1075 человек. Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг, надежно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления", - отметил Путин.

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общество , лнр, херсонская область, владимир путин