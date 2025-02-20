https://1prime.ru/20250220/produkty-855086955.html

Названы самые популярные продукты у россиян

Названы самые популярные продукты у россиян - 20.02.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные продукты у россиян

Лидерами продуктовых покупок у россиян в 2024 году стали хлеб и напитки, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T04:41+0300

2025-02-20T04:41+0300

2025-02-20T04:41+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855086955.jpg?1740015715

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Лидерами продуктовых покупок у россиян в 2024 году стали хлеб и напитки, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. В рамках исследования были изучены кассовые чеки в онлайн-сервисах банка за 2024 год. Среди 100 самых часто покупаемых товаров аналитики выделили самые популярные продукты и поделили их на категории, взяв общее число товаров в этих категориях за 100% и сравнив их доли между собой. "Первое место по числу товаров в кассовых чеках в рейтинге популярных продуктов 2024 года поделили хлеб и напитки. Доли у каждой из этих двух категорий в рассматриваемом списке товаров – по 18%", - сказано в материалах банка. Отмечается, что средний чек в категории "хлеб и хлебобулочные изделия" в минувшем году – 76 рублей. Общий средний чек в категории "напитки" в 2024 году составил 153 рубля. Аналитики выяснили, что второе место по покупкам в чеках у россиян занимают молоко, кисломолочные продукты, сыр и яйца. В 2024 году на них пришлось 17% общего числа товаров в кассовых чеках. Средний чек в этой категории составил 129 рублей. "Третье место – у покупок мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов. Их доля – 14%. Средний чек в этой категории по итогам 2024 года – 351 рубль", - отмечается в материалах. Далее идут сладости (конфеты, мороженое, печенье, десерты, шоколад, торты) с долей 13% и средним чеком 160 рублей. Доля овощей, фруктов и ягод в чеках у россиян в 2024 году составила 12%, а средний чек в этой категории составил 144 рубля. "Замыкают продуктовый рейтинг масло и сыпучие продукты (крупы, макароны, соль, сахар). На их долю в 2024 году пришлось 7%. Средний чек здесь составляет 208 рублей", - заключили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия