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"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ - 20.02.2025, ПРАЙМ
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ
Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:28+0300
2025-02-20T14:28+0300
2025-02-20T15:08+0300
экономика
бизнес
антон алиханов
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий."Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости. Министр добавил, что власти не торопятся приветствовать возвращение ушедших брендов."Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить", — пояснил Алиханов.Он подчеркнул, что министерство разработает свое видение ситуации, когда поступит соответствующее поручение.Сообщения о планах некоторых иностранных брендов, включая автомобильные, вернуться на российский рынок, появились в Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, комментируя эти публикации, в ведомстве не считают актуальной задачу стимулировать или поощрять эти процессы.
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бизнес, антон алиханов
Экономика, Бизнес, Антон Алиханов
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ
Алиханов: в России не ждут возвращения ушедших с рынка иностранных компаний
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий.
"Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости
.
Министр добавил, что власти не торопятся приветствовать возвращение ушедших брендов.
"Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить", — пояснил Алиханов.
Он подчеркнул, что министерство разработает свое видение ситуации, когда поступит соответствующее поручение.
Сообщения о планах некоторых иностранных брендов, включая автомобильные, вернуться на российский рынок, появились в Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, комментируя эти публикации, в ведомстве не считают актуальной задачу стимулировать или поощрять эти процессы.
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России