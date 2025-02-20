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"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ

"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ - 20.02.2025, ПРАЙМ

"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ

Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:28+0300

2025-02-20T14:28+0300

2025-02-20T15:08+0300

экономика

бизнес

антон алиханов

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий."Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости. Министр добавил, что власти не торопятся приветствовать возвращение ушедших брендов."Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить", — пояснил Алиханов.Он подчеркнул, что министерство разработает свое видение ситуации, когда поступит соответствующее поручение.Сообщения о планах некоторых иностранных брендов, включая автомобильные, вернуться на российский рынок, появились в Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, комментируя эти публикации, в ведомстве не считают актуальной задачу стимулировать или поощрять эти процессы.

https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687780.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, антон алиханов