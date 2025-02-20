Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/promyshlennost-855106267.html
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ - 20.02.2025, ПРАЙМ
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ
Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:28+0300
2025-02-20T15:08+0300
экономика
бизнес
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163299_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_4981937b52b1d2684688d665e72462ed.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий."Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости. Министр добавил, что власти не торопятся приветствовать возвращение ушедших брендов."Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить", — пояснил Алиханов.Он подчеркнул, что министерство разработает свое видение ситуации, когда поступит соответствующее поручение.Сообщения о планах некоторых иностранных брендов, включая автомобильные, вернуться на российский рынок, появились в Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, комментируя эти публикации, в ведомстве не считают актуальной задачу стимулировать или поощрять эти процессы.
https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163299_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_75a480b0dca810bf78cd8e6ec1fa3968.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, антон алиханов
Экономика, Бизнес, Антон Алиханов
14:28 20.02.2025 (обновлено: 15:08 20.02.2025)
 
"За все нужно платить". Алиханов раскрыл будущее иностранцев на рынке РФ

Алиханов: в России не ждут возвращения ушедших с рынка иностранных компаний

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных компаний, поэтому никто не ждет их возвращения. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий.
"Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости.
Министр добавил, что власти не торопятся приветствовать возвращение ушедших брендов.
"Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить", — пояснил Алиханов.
Он подчеркнул, что министерство разработает свое видение ситуации, когда поступит соответствующее поручение.
Сообщения о планах некоторых иностранных брендов, включая автомобильные, вернуться на российский рынок, появились в Telegram-каналах. Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, комментируя эти публикации, в ведомстве не считают актуальной задачу стимулировать или поощрять эти процессы.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России
5 февраля, 11:59
 
ЭкономикаБизнесАнтон Алиханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала