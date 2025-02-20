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Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения ВСУ - 20.02.2025, ПРАЙМ

Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения ВСУ

Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, рассказали | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:30+0300

2025-02-20T05:30+0300

2025-02-20T05:30+0300

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ЛУГАНСК, 20 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании был уничтожен склад с боеприпасами противника.

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россия, общество , рф, всу, минобороны рф