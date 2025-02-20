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Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок
Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок - 20.02.2025, ПРАЙМ
Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок
Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T17:21+0300
2025-02-20T17:21+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео (Luca de Meo). "Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию", - говорится в статье. "Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - приводит газета слова де Мео. При этом глава Renault отметил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям ЕС по вредным выбросам. В 2022 году группа получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года Renault передала свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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бизнес, renault
Бизнес, Renault
17:21 20.02.2025
 
Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок

Гендиректор автоконцерна Renault не исключил возвращения на российский рынок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСо здания автозавода "Рено" в Москве демонтировали вывеску
Со здания автозавода Рено в Москве демонтировали вывеску - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео (Luca de Meo).
"Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию", - говорится в статье.
"Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - приводит газета слова де Мео.
При этом глава Renault отметил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям ЕС по вредным выбросам.
В 2022 году группа получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года Renault передала свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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