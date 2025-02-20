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Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок

Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок - 20.02.2025, ПРАЙМ

Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок

Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T17:21+0300

2025-02-20T17:21+0300

2025-02-20T17:21+0300

бизнес

renault

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео (Luca de Meo). "Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию", - говорится в статье. "Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - приводит газета слова де Мео. При этом глава Renault отметил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям ЕС по вредным выбросам. В 2022 году группа получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года Renault передала свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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бизнес, renault