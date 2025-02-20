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Риелторы зафиксировали рост спроса на элитное жилье в Москве
Риелторы зафиксировали рост спроса на элитное жилье в Москве - 20.02.2025, ПРАЙМ
Риелторы зафиксировали рост спроса на элитное жилье в Москве
Количество сделок с элитными квартирами на первичном и вторичном рынке Москвы выросло в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года на 10% - совокупно | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:42+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество сделок с элитными квартирами на первичном и вторичном рынке Москвы выросло в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года на 10% - совокупно было продано 147 элитных квартир, сообщило агентство "Intermark Городская недвижимость". "Январь оказался рекордным по сделкам за три последних года. Всего покупатели приобрели в январе элитного жилья на сумму 21 миллиард рублей, а стоимость среднего бюджета сделки выросла с января прошлого года на 53%, составив порядка 228 миллионов рублей", - говорится в сообщении компании. Размер дисконта на вторичном рынке сокращается – по итогам января он составил около 2,5%, а 40% сделок прошли без каких-либо скидок, что создает предпосылки к росту цен на квартиры от собственников, указывают в агентстве. Средняя цена сделок в январе, по данным агентства, превысила 1,7 миллиона рублей за квадратный метр, на вторичном рынке показатель составил 920 тысяч рублей за "квадрат".
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Недвижимость, МОСКВА, Бизнес
Риелторы зафиксировали рост спроса на элитное жилье в Москве
Количество сделок с элитными квартирами на рынке Москвы выросло на 10%
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество сделок с элитными квартирами на первичном и вторичном рынке Москвы выросло в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года на 10% - совокупно было продано 147 элитных квартир, сообщило агентство "Intermark Городская недвижимость".
"Январь оказался рекордным по сделкам за три последних года. Всего покупатели приобрели в январе элитного жилья на сумму 21 миллиард рублей, а стоимость среднего бюджета сделки выросла с января прошлого года на 53%, составив порядка 228 миллионов рублей", - говорится в сообщении компании.
Размер дисконта на вторичном рынке сокращается – по итогам января он составил около 2,5%, а 40% сделок прошли без каких-либо скидок, что создает предпосылки к росту цен на квартиры от собственников, указывают в агентстве.
Средняя цена сделок в январе, по данным агентства, превысила 1,7 миллиона рублей за квадратный метр, на вторичном рынке показатель составил 920 тысяч рублей за "квадрат".
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