https://1prime.ru/20250220/rossija-855086759.html

В России с 1 марта введут обязательную аттестацию гидов

В России с 1 марта введут обязательную аттестацию гидов - 20.02.2025, ПРАЙМ

В России с 1 марта введут обязательную аттестацию гидов

Обязательную аттестацию с 1 марта этого года потребуется проходить гидам и экскурсоводам, она будет состоять из онлайн-тестирования и устного экзамена на знание | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T03:41+0300

2025-02-20T03:41+0300

2025-02-20T03:41+0300

общество

бизнес

экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855086759.jpg?1740012098

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Обязательную аттестацию с 1 марта этого года потребуется проходить гидам и экскурсоводам, она будет состоять из онлайн-тестирования и устного экзамена на знание исторических и культурных фактов, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры "Менеджмент в индустрии гостеприимства" РАНХиГС Александр Преображенский "С 1 марта 2025 года в России вступит в силу обязательная аттестация гидов и экскурсоводов. Идея введения аттестации начала активно обсуждаться еще в конце 2019 года, закон неоднократно корректировался, что говорит о его важности для отрасли и обеспокоенности профессионального сообщества", - сказал Преображенский Он объяснил, что аттестация требует наличия у кандидата среднего профессионального или высшего образования или пятилетнего профильного стажа работы и проводится на уровне регионов. Полученный аттестат действует регионе, в котором проходила аттестация. Процедура будет состоять из онлайн-тестирования и устной части, где гид должен представить свой экскурсионный материал по маршруту. "Экзамен включает блоки вопросов на знание значительных исторических фактов и культурных особенностей региона, а также проверку навыков взаимодействия с аудиторией и знание основ безопасности. Штраф за работу без аттестации составит для индивидуальных гидов-переводчиков и экскурсоводов от 20 до 40 тысяч рублей, должностных лиц - от 70 до 100 тысяч рублей, юридических - от 100 до 150 тысяч рублей", - уточнил эксперт. При этом действие закона не распространяется на гидов, работающих с религиозными организациями и за пределами экскурсионной деятельности, такой как паломничество. Преображенский считает, что аттестация сегодня уделяет недостаточное внимание практическим навыкам в области безопасности, не учитывает особенности подготовки авторских экскурсий, чем может ограничить творческий подход в работе. Малонаселенные же районы могут и вовсе остаться без гидов, поскольку их мало и без аттестации.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, москва