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Россия нарастила производство скота и птицы на убой - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила производство скота и птицы на убой
Россия нарастила производство скота и птицы на убой - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила производство скота и птицы на убой
Россия в 2024 году увеличила производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 2,1% - до 16,9 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз РФ. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:34+0300
2025-02-20T11:34+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 2,1% - до 16,9 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз РФ. "В 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн. Положительная динамика сохраняется и с начала текущего года - в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%", - говорится в сообщении. Там также отметили, что рост сырьевой базы позволяет увеличивать производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в прошлом году в России было выпущено 2,5 миллиона тонн колбасных изделий (+1,6% к предыдущему году), 4,9 миллиона тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%), а также 913 тысяч тонн мясных консервов (+1,9%). В министерстве подчеркнули, что для развития животноводства в РФ предусмотрен широкий комплекс мер поддержки, например, льготное кредитование, а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней. В целом самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, добавили в Минсельхозе.
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сельское хозяйство, минсельхоз
Сельское хозяйство, Минсельхоз
11:34 20.02.2025
 
Россия нарастила производство скота и птицы на убой

Россия в 2024 году нарастила производство скота и птицы на убой до 16,9 млн тонн

© fotolia.com / PakoКрупный рогатый скот
Крупный рогатый скот - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© fotolia.com / Pako
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 2,1% - до 16,9 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз РФ.
"В 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн. Положительная динамика сохраняется и с начала текущего года - в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что рост сырьевой базы позволяет увеличивать производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в прошлом году в России было выпущено 2,5 миллиона тонн колбасных изделий (+1,6% к предыдущему году), 4,9 миллиона тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%), а также 913 тысяч тонн мясных консервов (+1,9%).
В министерстве подчеркнули, что для развития животноводства в РФ предусмотрен широкий комплекс мер поддержки, например, льготное кредитование, а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней.
В целом самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, добавили в Минсельхозе.
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