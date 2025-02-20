https://1prime.ru/20250220/rossiya-855097344.html
Россия нарастила производство скота и птицы на убой
Россия нарастила производство скота и птицы на убой - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила производство скота и птицы на убой
Россия в 2024 году увеличила производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 2,1% - до 16,9 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз РФ. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:34+0300
2025-02-20T11:34+0300
2025-02-20T11:34+0300
сельское хозяйство
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/49/763534983_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3d592dc05bcc4d6fbacce948270640d7.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 2,1% - до 16,9 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз РФ. "В 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн. Положительная динамика сохраняется и с начала текущего года - в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%", - говорится в сообщении. Там также отметили, что рост сырьевой базы позволяет увеличивать производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в прошлом году в России было выпущено 2,5 миллиона тонн колбасных изделий (+1,6% к предыдущему году), 4,9 миллиона тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%), а также 913 тысяч тонн мясных консервов (+1,9%). В министерстве подчеркнули, что для развития животноводства в РФ предусмотрен широкий комплекс мер поддержки, например, льготное кредитование, а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней. В целом самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, добавили в Минсельхозе.
https://1prime.ru/20250217/myaso-854987666.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/49/763534983_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_c09514e24be4982de51994c9c1f7716f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, минсельхоз
Сельское хозяйство, Минсельхоз
Россия нарастила производство скота и птицы на убой
Россия в 2024 году нарастила производство скота и птицы на убой до 16,9 млн тонн
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году увеличила производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий на 2,1% - до 16,9 миллиона тонн, сообщает Минсельхоз РФ.
"В 2024 году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн. Положительная динамика сохраняется и с начала текущего года - в сельхозорганизациях по итогам января прирост составил 1,6%", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что рост сырьевой базы позволяет увеличивать производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в прошлом году в России было выпущено 2,5 миллиона тонн колбасных изделий (+1,6% к предыдущему году), 4,9 миллиона тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (+4,7%), а также 913 тысяч тонн мясных консервов (+1,9%).
В министерстве подчеркнули, что для развития животноводства в РФ предусмотрен широкий комплекс мер поддержки, например, льготное кредитование, а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней.
В целом самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, добавили в Минсельхозе.
В Подмосковье в январе провели более 4 тысяч исследований продукции из мяса