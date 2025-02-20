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США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7

США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7 - 20.02.2025, ПРАЙМ

США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7

США не поддержали использование формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T16:15+0300

2025-02-20T16:15+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. США не поддержали использование формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. "США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.Как отмечают собеседники FT, представители Вашингтона выступают против выражения "российская агрессия" и подобных для описания конфликта на Украине. Эти фразы используются в документах лидеров G7 с 2022 года.Кроме того, как следует из документов, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции не стали соавторами проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Ожидается, что этот документ рассмотрят 24 февраля.

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