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США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7 - 20.02.2025, ПРАЙМ
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США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7
США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7 - 20.02.2025, ПРАЙМ
США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7
США не поддержали использование формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:15+0300
2025-02-20T16:50+0300
политика
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. США не поддержали использование формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. "США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, &lt;...&gt; угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.Как отмечают собеседники FT, представители Вашингтона выступают против выражения "российская агрессия" и подобных для описания конфликта на Украине. Эти фразы используются в документах лидеров G7 с 2022 года.Кроме того, как следует из документов, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции не стали соавторами проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Ожидается, что этот документ рассмотрят 24 февраля.
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россия, сша, financial times
Политика, РОССИЯ, США, Financial Times
16:15 20.02.2025 (обновлено: 16:50 20.02.2025)
 
США выступили против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7

FT: США выступают против слова "агрессор" в отношении России в коммюнике G7

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. США не поддержали использование формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике G7. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
"США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.
Как отмечают собеседники FT, представители Вашингтона выступают против выражения "российская агрессия" и подобных для описания конфликта на Украине. Эти фразы используются в документах лидеров G7 с 2022 года.
Кроме того, как следует из документов, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции не стали соавторами проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Ожидается, что этот документ рассмотрят 24 февраля.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАFinancial Times
 
 
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