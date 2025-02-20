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Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет

Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет - 20.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет почти на 20 копеек, следует из данных торговой площадки. | 20.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-20T12:37+0300

2025-02-20T12:37+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет почти на 20 копеек, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.22 мск падает на 19 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,16 рубля. А расчетный курс доллара как ориентир для внебиржевого рынка утром опускался ниже 88,5 рубля - впервые с 13 февраля. "Пара "доллар-рубль" продолжает предпринимать попытки закрепиться под отметкой 90. В случае успеха осторожно видим пару в районе 86. Сильный "геополитический позитив" может вытащить рубль еще выше", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Позитивную динамику рубля во многом определяет улучшение внешнеполитической обстановки. В центре внимания оказались российско-американские переговоры в Эр-Рияде, которые обе стороны оценили как успешные", - добавляет Владислав Антонов из Bitriver. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через его курс к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Именно этот кросс-курс и становится главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20250220/dollar-855095676.html

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