Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/rubl-855101676.html
Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет
Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет - 20.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет
Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет почти на 20 копеек, следует из данных торговой площадки. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:37+0300
2025-02-20T12:37+0300
экономика
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет почти на 20 копеек, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.22 мск падает на 19 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,16 рубля. А расчетный курс доллара как ориентир для внебиржевого рынка утром опускался ниже 88,5 рубля - впервые с 13 февраля. "Пара "доллар-рубль" продолжает предпринимать попытки закрепиться под отметкой 90. В случае успеха осторожно видим пару в районе 86. Сильный "геополитический позитив" может вытащить рубль еще выше", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Позитивную динамику рубля во многом определяет улучшение внешнеполитической обстановки. В центре внимания оказались российско-американские переговоры в Эр-Рияде, которые обе стороны оценили как успешные", - добавляет Владислав Антонов из Bitriver. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через его курс к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Именно этот кросс-курс и становится главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20250220/dollar-855095676.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d1f940737c267fbf74f0f6068a8ac72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки
Экономика, Рынки
12:37 20.02.2025
 
Курс рубля к юаню на Московской биржи заметно растет

Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно растет в первые часы торгов четверга

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов четверга растет почти на 20 копеек, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.22 мск падает на 19 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,16 рубля.
А расчетный курс доллара как ориентир для внебиржевого рынка утром опускался ниже 88,5 рубля - впервые с 13 февраля.
"Пара "доллар-рубль" продолжает предпринимать попытки закрепиться под отметкой 90. В случае успеха осторожно видим пару в районе 86. Сильный "геополитический позитив" может вытащить рубль еще выше", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Позитивную динамику рубля во многом определяет улучшение внешнеполитической обстановки. В центре внимания оказались российско-американские переговоры в Эр-Рияде, которые обе стороны оценили как успешные", - добавляет Владислав Антонов из Bitriver.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через его курс к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Именно этот кросс-курс и становится главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88,5 рубля
10:51
 
ЭкономикаРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала