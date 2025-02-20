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РЖД увеличили грузовые перевозки через погранпереходы с Китаем на 9,1%

РЖД увеличили грузовые перевозки через погранпереходы с Китаем на 9,1% - 20.02.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили грузовые перевозки через погранпереходы с Китаем на 9,1%

РЖД в январе 2025 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 3,5 миллиона... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:54+0300

2025-02-20T11:54+0300

2025-02-20T11:54+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. РЖД в январе 2025 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 3,5 миллиона тонн, сообщила компания. "Через погранпереходы с Китаем в январе перевезли 3,5 миллиона тонн грузов в экспортно-импортном сообщении. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении РЖД. Объем импорта достиг 251,4 тысячи тонн (+11,3%), уточнили в компании. На экспорт за первый месяц года отправлено 3,3 миллиона тонн грузов (+8,9%), в том числе через погранпункт Забайкальск (РФ) - Маньчжурия (Китай) перевезено 1,7 миллиона тонн (+2,2%), Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР) 722,5 тысячи тонн (+3,7%), Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) - 492,9 тысячи тонн (рост в 1,4 раза), Камышовая (РФ) - Хуньчунь (КНР) - 339,4 тысячи тонн (+2,9%). Существенный объем экспортных перевозок (46,3%) традиционно приходится на каменный уголь, рассказали в РЖД. В январе через погранпереходы с КНР отправили 1,5 миллиона тонн твердого топлива (+9,2%), добавили там. Кроме того, увеличились перевозки: железной и марганцевой руды (721 тысяча тонн, +25%), удобрений (170,2 тысячи тонн, +15%), цветных металлов (71,9 тысячи тонн, рост в 1,6 раза), нефти и нефтяных грузов (68,2 тысячи тонн, рост в 1,7 раза), заключили в компании.

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бизнес, китай, ржд, россия