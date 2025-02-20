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РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций - 20.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций - 20.02.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций
РЖД увеличили объем планируемого размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:38+0300
2025-02-20T13:38+0300
экономика
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем планируемого размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-38R с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался в размере 25 миллиардов рублей. Новый ориентир ставки купонов составляет 18,25-18,5% годовых (соответствует доходности к погашению 19,86-20,15% годовых) против первоначального - на уровне не выше 19,25% годовых (соответствует доходности к погашению не выше 21,05% годовых). Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 февраля. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
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рынки, россия, ржд, газпромбанк
Экономика, Рынки, РОССИЯ, РЖД, Газпромбанк
13:38 20.02.2025
 
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций

РИА: РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 30 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем планируемого размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 001Р-38R с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался в размере 25 миллиардов рублей.
Новый ориентир ставки купонов составляет 18,25-18,5% годовых (соответствует доходности к погашению 19,86-20,15% годовых) против первоначального - на уровне не выше 19,25% годовых (соответствует доходности к погашению не выше 21,05% годовых).
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 февраля. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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