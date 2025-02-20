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В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией

В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией

Российская Федерация и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T18:00+0300

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экономика

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

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