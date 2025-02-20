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В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией
В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией
Российская Федерация и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России... | 20.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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россия, опек
В Кремле рассказали о перспективах взаимодействия с Саудовской Аравией
Кремль: РФ и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
"Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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