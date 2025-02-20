https://1prime.ru/20250220/samolet-855109549.html
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство - 20.02.2025, ПРАЙМ
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство
Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:06+0300
2025-02-20T16:06+0300
2025-02-20T16:06+0300
происшествия
турция
воздушное пространство
самолет
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/18/834251868_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a85da76837c8195c696475e7bb3a7cd1.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием борта, передает Telegram-канал "Авиаторщина".Как сообщается, российский самолет выполнял рейс Сочи-Стамбул с 79 пассажирами, двумя пилотами и тремя бортпроводниками на борту.После того, как лайнер занял эшелон, у него отказал один комплект вычислительной системы самолетовождения, однако командир судна принял решение о продолжении полета в пункт назначения. Но при подлете к Турции российские пилоты получили сообщение местных авиадиспетчеров о возникновении проблем со вторичным опознаванием борта, в связи с чем был выдан запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.В результате российские пилоты решили вернуться в Сочи. При этом турецкий авиадиспетчер рапортовал российским коллегам, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета в связи неблагоприятными атмосферными явлениями в Стамбуле и неработающего ответчика.После благополучной посадки в Сочи Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ, пассажиры были отправлены в Стамбул резервным бортом.
https://1prime.ru/20250210/posadka-854825388.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/18/834251868_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9a1d228d7ed56e28d27b9208f7d5118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, воздушное пространство, самолет, россия
Происшествия, ТУРЦИЯ, воздушное пространство, самолет, РОССИЯ
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство
СМИ: Турция не пустила к себе российский самолет из-за неработающего ответчика
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ.
Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием борта, передает Telegram-канал "Авиаторщина
".
Как сообщается, российский самолет выполнял рейс Сочи-Стамбул с 79 пассажирами, двумя пилотами и тремя бортпроводниками на борту.
После того, как лайнер занял эшелон, у него отказал один комплект вычислительной системы самолетовождения, однако командир судна принял решение о продолжении полета в пункт назначения. Но при подлете к Турции российские пилоты получили сообщение местных авиадиспетчеров о возникновении проблем со вторичным опознаванием борта, в связи с чем был выдан запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.
В результате российские пилоты решили вернуться в Сочи. При этом турецкий авиадиспетчер рапортовал российским коллегам, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета в связи неблагоприятными атмосферными явлениями в Стамбуле и неработающего ответчика.
Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке
После благополучной посадки в Сочи Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ, пассажиры были отправлены в Стамбул резервным бортом.