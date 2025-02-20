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"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство

"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство - 20.02.2025, ПРАЙМ

"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство

Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T16:06+0300

2025-02-20T16:06+0300

2025-02-20T16:06+0300

происшествия

турция

воздушное пространство

самолет

россия

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием борта, передает Telegram-канал "Авиаторщина".Как сообщается, российский самолет выполнял рейс Сочи-Стамбул с 79 пассажирами, двумя пилотами и тремя бортпроводниками на борту.После того, как лайнер занял эшелон, у него отказал один комплект вычислительной системы самолетовождения, однако командир судна принял решение о продолжении полета в пункт назначения. Но при подлете к Турции российские пилоты получили сообщение местных авиадиспетчеров о возникновении проблем со вторичным опознаванием борта, в связи с чем был выдан запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.В результате российские пилоты решили вернуться в Сочи. При этом турецкий авиадиспетчер рапортовал российским коллегам, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета в связи неблагоприятными атмосферными явлениями в Стамбуле и неработающего ответчика.После благополучной посадки в Сочи Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ, пассажиры были отправлены в Стамбул резервным бортом.

https://1prime.ru/20250210/posadka-854825388.html

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турция, воздушное пространство, самолет, россия