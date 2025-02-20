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"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство - 20.02.2025, ПРАЙМ
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"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство - 20.02.2025, ПРАЙМ
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство
Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:06+0300
2025-02-20T16:06+0300
происшествия
турция
воздушное пространство
самолет
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием борта, передает Telegram-канал "Авиаторщина".Как сообщается, российский самолет выполнял рейс Сочи-Стамбул с 79 пассажирами, двумя пилотами и тремя бортпроводниками на борту.После того, как лайнер занял эшелон, у него отказал один комплект вычислительной системы самолетовождения, однако командир судна принял решение о продолжении полета в пункт назначения. Но при подлете к Турции российские пилоты получили сообщение местных авиадиспетчеров о возникновении проблем со вторичным опознаванием борта, в связи с чем был выдан запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.В результате российские пилоты решили вернуться в Сочи. При этом турецкий авиадиспетчер рапортовал российским коллегам, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета в связи неблагоприятными атмосферными явлениями в Стамбуле и неработающего ответчика.После благополучной посадки в Сочи Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ, пассажиры были отправлены в Стамбул резервным бортом.
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турция, воздушное пространство, самолет, россия
Происшествия, ТУРЦИЯ, воздушное пространство, самолет, РОССИЯ
16:06 20.02.2025
 
"Выдан запрет". Турция не пустила самолет РФ в свое воздушное пространство

СМИ: Турция не пустила к себе российский самолет из-за неработающего ответчика

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021
Лайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021 - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турция отказалась пропустить в свое воздушное пространство самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия", мотивировав отказ проблемами со вторичным опознаванием борта, передает Telegram-канал "Авиаторщина".
Как сообщается, российский самолет выполнял рейс Сочи-Стамбул с 79 пассажирами, двумя пилотами и тремя бортпроводниками на борту.
После того, как лайнер занял эшелон, у него отказал один комплект вычислительной системы самолетовождения, однако командир судна принял решение о продолжении полета в пункт назначения. Но при подлете к Турции российские пилоты получили сообщение местных авиадиспетчеров о возникновении проблем со вторичным опознаванием борта, в связи с чем был выдан запрет на пересечение турецкого воздушного пространства.
В результате российские пилоты решили вернуться в Сочи. При этом турецкий авиадиспетчер рапортовал российским коллегам, что воздушное судно возвращается в аэропорт вылета в связи неблагоприятными атмосферными явлениями в Стамбуле и неработающего ответчика.
Презентация первого Airbus А350-900 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Самолет Пхукет-Москва совершил вынужденную посадку в Бангкоке
10 февраля, 20:04
После благополучной посадки в Сочи Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ, пассажиры были отправлены в Стамбул резервным бортом.
 
ПроисшествияТУРЦИЯвоздушное пространствосамолетРОССИЯ
 
 
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