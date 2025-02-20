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В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России
В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России - 20.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России
Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:23+0300
2025-02-20T11:23+0300
экономика
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что дипломаты ЕС получают "сигналы" о том, что США намерены пока сохранить санкции в отношении России и даже усилить их. Однако, как пишет газета, это открыто противоречит заявленной администрацией США цели улучшить экономическое сотрудничество с РФ. "Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг нее, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", - говорится в материале газеты. В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
11:23 20.02.2025
 
В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России

FT: В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что дипломаты ЕС получают "сигналы" о том, что США намерены пока сохранить санкции в отношении России и даже усилить их. Однако, как пишет газета, это открыто противоречит заявленной администрацией США цели улучшить экономическое сотрудничество с РФ.
"Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг нее, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", - говорится в материале газеты.
В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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