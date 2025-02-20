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ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России
ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России
ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:28+0300
2025-02-20T11:52+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес."ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.
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сша
Банк России, США
11:28 20.02.2025 (обновлено: 11:52 20.02.2025)
 
ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России

Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры с США по поводу снятия санкций с России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
"ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.
Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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