https://1prime.ru/20250220/sanktsii-855096871.html

ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России

ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России - 20.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ ответил на вопрос о переговорах с США по поводу снятия санкций с России

ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:28+0300

2025-02-20T11:28+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес."ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.

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