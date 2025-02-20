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Уолц высказался об отмене санкций в отношении России - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Уолц высказался об отмене санкций в отношении России
Уолц высказался об отмене санкций в отношении России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Уолц высказался об отмене санкций в отношении России
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:40+0300
2025-02-20T22:40+0300
политика
майкл уолц
санкции против рф
отмена
украина
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с Москвой, однако приоритетом остается прекращение конфликта на Украине. "Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент (США Дональд Трамп - ред.), первым шагом должно стать прекращение боевых действий", - заявил Уолц, выступая на брифинге в Белом доме. При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.
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майкл уолц, санкции против рф, отмена, украина
Политика, Майкл Уолц, санкции против РФ, отмена, УКРАИНА
22:40 20.02.2025
 
Уолц высказался об отмене санкций в отношении России

Уолц об отмене санкций против РФ: сначала - завершение конфликта на Украине

© AFP / Paul J. RichardsФлаг США над военной базой в Гуантанамо
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© AFP / Paul J. Richards
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с Москвой, однако приоритетом остается прекращение конфликта на Украине.
"Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент (США Дональд Трамп - ред.), первым шагом должно стать прекращение боевых действий", - заявил Уолц, выступая на брифинге в Белом доме.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
В ЕС опасаются, что Вашингтон снимет санкции с России
11:23
При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.
 
ПолитикаМайкл Уолцсанкции против РФотменаУКРАИНА
 
 
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