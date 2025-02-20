https://1prime.ru/20250220/sanktsii-855119231.html

Уолц высказался об отмене санкций в отношении России

Уолц высказался об отмене санкций в отношении России - 20.02.2025, ПРАЙМ

Уолц высказался об отмене санкций в отношении России

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T22:40+0300

2025-02-20T22:40+0300

2025-02-20T22:40+0300

политика

майкл уолц

санкции против рф

отмена

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82705/81/827058177_0:236:3193:2032_1920x0_80_0_0_28a64925800d6c977a058a2bdc71521d.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с Москвой, однако приоритетом остается прекращение конфликта на Украине. "Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент (США Дональд Трамп - ред.), первым шагом должно стать прекращение боевых действий", - заявил Уолц, выступая на брифинге в Белом доме. При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.

https://1prime.ru/20250220/sanktsii-855096712.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майкл уолц, санкции против рф, отмена, украина