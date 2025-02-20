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"Сбер" предупредил о всплеске мошеннических атак под видом ФНС и ФССП

"Сбер" предупредил о всплеске мошеннических атак под видом ФНС и ФССП - 20.02.2025, ПРАЙМ

"Сбер" предупредил о всплеске мошеннических атак под видом ФНС и ФССП

Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил журналистам... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:21+0300

2025-02-20T11:21+0300

2025-02-20T11:21+0300

мошенничество

сбербанк

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники начали активно атаковать российский бизнес, маскируясь под представителей ФНС и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Сбер" фиксирует всплеск мошеннических рассылок на электронную почту организаций - злоумышленники маскируются под представителей Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов", - сказал он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Велигодский отметил, что за последние дни антифрод-система Сбербанка вовремя выявила и приостановила все подозрительные операции в банке, поэтому ущерба на миллионы рублей удалось избежать полностью. Он сообщил, что "Сбер" фиксирует подобные атаки и на аутсорсинговые компании, которые предоставляют бухгалтерские услуги сразу нескольким юридическим лицам и предпринимателям. "Цель фишинговой рассылки - получение удаленного доступа к системам дистанционного банковского обслуживания и хищение денег со счетов компаний", - подчеркнул он. По словам Велигодского, расследование показало, что незадолго до попыток мошеннических списаний на электронные адреса компаний приходили фишинговые письма якобы от ФНС и ФССП. Сообщения содержали файлы и ссылки с вредоносными программами.

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