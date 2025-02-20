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США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ

США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ

США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ

США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T08:58+0300

2025-02-20T08:58+0300

2025-02-20T08:58+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. "Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, - это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение", - говорится в сообщении телеканала. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

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