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США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ
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США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ
США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ - 20.02.2025, ПРАЙМ
США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ
США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:58+0300
2025-02-20T08:58+0300
политика
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. "Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, - это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение", - говорится в сообщении телеканала. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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украина, сша, нато
Политика, УКРАИНА, США, НАТО
08:58 20.02.2025
 
США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО, пишут СМИ

NBC: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. США рассматривают возможность включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если РФ нарушит соглашение, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
"Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, - это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение", - говорится в сообщении телеканала.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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