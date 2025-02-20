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ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
ЕС может предложить Вашингтону "великую сделку", предполагающую снижение импортных пошлин на пассажирские автомобили и ряд других мер, во избежание введения... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:17+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЕС может предложить Вашингтону "великую сделку", предполагающую снижение импортных пошлин на пассажирские автомобили и ряд других мер, во избежание введения президентом США Дональдом Трампом торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович. "Я знаю, что президент Трамп - большой любитель сделок, и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это", - заявил Шевчович, его слова приводит газета Politico. По словам еврокомиссара, в рамках этого пакета ЕС готов предложить США снижение 10%-х импортных пошлин на пассажирские автомобили, изменение законодательства, действующего в отношении крупных цифровых корпораций, а также ряд мер, не имеющих отношения к торговле, например, увеличение расходов на оборону странами-членами блока. По данным газеты, при этом еврокомиссар пообещал ввести ответные меры против США, если Трамп выполнит свои угрозы и наложит пошлины на европейские товары. Кроме того, Шевчович заявил о необходимости перемен во Всемирной торговой организации (ВТО) и принятия мер в связи с тем, что ею пользуются страны с нерыночными экономиками. Как пишет Politico, еврокомиссар, скорее всего, имел в виду Китай. По данным издания, в среду вечером Шевчович планировал встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками, в числе которых - кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник.
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ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
Шевчович: ЕС может предложить США "великую сделку" во избежание торговой войны
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЕС может предложить Вашингтону "великую сделку", предполагающую снижение импортных пошлин на пассажирские автомобили и ряд других мер, во избежание введения президентом США Дональдом Трампом торговых ограничений в отношении блока, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович.
"Я знаю, что президент Трамп - большой любитель сделок, и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет "Великая сделка". Давайте же обсудим все это", - заявил Шевчович, его слова приводит газета Politico.
По словам еврокомиссара, в рамках этого пакета ЕС готов предложить США снижение 10%-х импортных пошлин на пассажирские автомобили, изменение законодательства, действующего в отношении крупных цифровых корпораций, а также ряд мер, не имеющих отношения к торговле, например, увеличение расходов на оборону странами-членами блока.
По данным газеты, при этом еврокомиссар пообещал ввести ответные меры против США, если Трамп выполнит свои угрозы и наложит пошлины на европейские товары.
Кроме того, Шевчович заявил о необходимости перемен во Всемирной торговой организации (ВТО) и принятия мер в связи с тем, что ею пользуются страны с нерыночными экономиками. Как пишет Politico, еврокомиссар, скорее всего, имел в виду Китай.
По данным издания, в среду вечером Шевчович планировал встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками, в числе которых - кандидат на пост министра торговли США Говард Лютник.
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