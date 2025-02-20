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Трамп хочет сделки с Киевом по минералам до официальных переговоров о мире - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп хочет сделки с Киевом по минералам до официальных переговоров о мире
Трамп хочет сделки с Киевом по минералам до официальных переговоров о мире - 20.02.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет сделки с Киевом по минералам до официальных переговоров о мире
Президент США Дональд Трамп хочет добиться заключения сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам до официальных переговоров о мире, передает... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:28+0300
2025-02-20T09:28+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет добиться заключения сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам до официальных переговоров о мире, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. "Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация Трампа может стремиться к заключению упрощенной сделки в скором порядке, чтобы позднее оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы быть переданы США. Советник Трампа подтвердил агентству намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского – ред.) к реальности". Трамп ранее заявлял, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в Украину средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
09:28 20.02.2025
 
Трамп хочет сделки с Киевом по минералам до официальных переговоров о мире

Reuters: Трамп хочет сделки с Киевом по минералам до официальных переговоров

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет добиться заключения сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам до официальных переговоров о мире, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
"Трамп хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена до потенциального выделения новой военной помощи США Киеву или организации официальных переговоров о мире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация Трампа может стремиться к заключению упрощенной сделки в скором порядке, чтобы позднее оговорить ее детали, например о том, сколько украинских минералов могли бы быть переданы США.
Советник Трампа подтвердил агентству намерение американских чиновников продолжить продвигать сделку по минералам с Киевом, отметив, что США "нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского – ред.) к реальности".
Трамп ранее заявлял, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в Украину средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Отдавайте залежи": Трамп нацелен на сделку с Киевом на "особых условиях"
6 февраля, 09:10
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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