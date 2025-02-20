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Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского
Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ
Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:02+0300
2025-02-20T16:02+0300
2025-02-20T16:02+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых, однако потом не стал этого делать. "Когда я встречался с ним, он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV. Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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мюнхен, сша, владимир зеленский
Политика, Мюнхен, США, Владимир Зеленский
Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского
Бессент: Зеленский обещал подписать соглашение о ресурсах в Мюнхене
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых, однако потом не стал этого делать.
"Когда я встречался с ним, он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV.
Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
"Отдавайте залежи": Трамп нацелен на сделку с Киевом на "особых условиях"