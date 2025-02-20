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Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского

Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского - 20.02.2025, ПРАЙМ

Минфин США напомнил об одном обещании Зеленского

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T16:02+0300

2025-02-20T16:02+0300

2025-02-20T16:02+0300

политика

мюнхен

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним обещал подписать в Мюнхене соглашение об украинских полезных ископаемых, однако потом не стал этого делать. "Когда я встречался с ним, он ясно дал понять, что подпишет сделку по минералам в Мюнхене, но он этого не сделал", - сказал Бессент в эфире Bloomberg TV. Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

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мюнхен

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мюнхен, сша, владимир зеленский