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Зеленский разочаровал Трампа, но скоро согласится на сделку, заявил Уолц

Зеленский разочаровал Трампа, но скоро согласится на сделку, заявил Уолц - 20.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский разочаровал Трампа, но скоро согласится на сделку, заявил Уолц

Владимиру Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, | 20.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

майкл уолц

владимир зеленский

сделка

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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, заявил советник президента США Майк Уолц, выразив при этом уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет"."Ему (Зеленскому - ред.) нужно вернуться за стол переговоров. Мы продолжим переговоры о том, куда движется эта сделка", - сказал Уолц на брифинге в Белом доме.Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский - ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили"."Думаю, в конце концов он к этому придет, надеюсь, очень быстро", - сказал Уолц.Также советник по нацбезопасности отметил, что американская администрация рассматривает совместные экономические проекты с Украиной как ключевой фактор ее долгосрочной безопасности."Мы видим историческую возможность для США инвестировать в украинскую экономику, ее природные ресурсы, добывающую отрасль. Это не только укрепит долгосрочную безопасность Украины, но и обеспечит возврат средств американским налогоплательщикам", — сказал Уолц.По его словам, Вашингтон предложил Киеву программу восстановления украинской промышленности, включая модернизацию металлургического производства. В частности, он упомянул завод, который в случае восстановления сможет покрыть потребности США в алюминии на целый год.Уолц добавил, что Белый дом ожидает конструктивного диалога по этому вопросу, но столкнулся с "негативной риторикой" из Киева.

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майкл уолц, владимир зеленский, сделка