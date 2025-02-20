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Сокуров, Пиотровский, Греф и Кудрин посетили концерт памяти Собчака
Сокуров, Пиотровский, Греф и Кудрин посетили концерт памяти Собчака - 20.02.2025, ПРАЙМ
Сокуров, Пиотровский, Греф и Кудрин посетили концерт памяти Собчака
С. ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T00:34+0300
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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетили концерт памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000).
Концерт состоялся в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в день 25-летней годовщины смерти Собчака. В начале концерта с речью выступил Путин, вспомнив о Собчаке, с которым ему довелось работать, как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственнике, который был среди тех, кто закладывал основы современной России.
Среди гостей концерта также была вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак с сыном Платоном и супругом, худруком Театра на Бронной и Театра сцены "Мельников" Константином Богомоловым.
На концерте также присутствовал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Михаил Барщевский, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, директор Института когнитивных исследований, и.о завкафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и многие другие.
На концерте выступал Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова.
В программу мемориального концерта вошли выдающиеся произведения отечественных классиков – Чайковского, Глиэра (Гимн Великому городу из балета "Медный всадник", ставший официальным гимном Санкт-Петербурга), Рахманинова, Хачатуряна, Прокофьева и Шостаковича.
Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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Сокуров, Пиотровский, Греф и Кудрин посетили концерт памяти Собчака
Сокуров, Пиотровский, Греф и Кудрин посетили концерт памяти Анатолия Собчака
С. ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, гендиректор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетили концерт памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000).
Концерт состоялся в зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в день 25-летней годовщины смерти Собчака. В начале концерта с речью выступил Путин, вспомнив о Собчаке, с которым ему довелось работать, как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственнике, который был среди тех, кто закладывал основы современной России.
Среди гостей концерта также была вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак с сыном Платоном и супругом, худруком Театра на Бронной и Театра сцены "Мельников" Константином Богомоловым.
На концерте также присутствовал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Михаил Барщевский, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, директор Института когнитивных исследований, и.о завкафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская и многие другие.
На концерте выступал Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова.
В программу мемориального концерта вошли выдающиеся произведения отечественных классиков – Чайковского, Глиэра (Гимн Великому городу из балета "Медный всадник", ставший официальным гимном Санкт-Петербурга), Рахманинова, Хачатуряна, Прокофьева и Шостаковича.
Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.