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США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск
США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск - 20.02.2025, ПРАЙМ
США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск
США ждет банкротство в том случае, если американские власти не смогут решить вопрос с бюджетным дефицитом, заявил глава департамента государственной... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T05:42+0300
2025-02-20T05:42+0300
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. США ждет банкротство в том случае, если американские власти не смогут решить вопрос с бюджетным дефицитом, заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.
"Мы либо решим (проблему - ред.) дефицита, либо все, что мы будем делать, это выплачивать долги. Это должно быть решено, или не будет медицинской помощи, не будет безопасности, не будет ничего. Это должно быть решено, это не опционально. Америка обанкротится, если этого не сделать", - сказал он в совместном интервью с президентом США Дональдом Трампом на телеканале Fox News.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Fox News
США ждет банкротство, если власти не решат проблему дефицита, заявил Маск
Глава департамента госэффективности Маск заявил, что США ждет банкротство
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. США ждет банкротство в том случае, если американские власти не смогут решить вопрос с бюджетным дефицитом, заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.
"Мы либо решим (проблему - ред.) дефицита, либо все, что мы будем делать, это выплачивать долги. Это должно быть решено, или не будет медицинской помощи, не будет безопасности, не будет ничего. Это должно быть решено, это не опционально. Америка обанкротится, если этого не сделать", - сказал он в совместном интервью с президентом США Дональдом Трампом на телеканале Fox News.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.