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США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции ГА ООН

США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции ГА ООН - 20.02.2025, ПРАЙМ

США впервые не стали соавторами антироссийской резолюции ГА ООН

По данным РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции не вошли в число соавторов антироссийской резолюции по Украине, которую, как ожидается, | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:35+0300

2025-02-20T14:35+0300

2025-02-20T14:35+0300

политика

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ООН/МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. По данным РИА Новости, США впервые с начала специальной военной операции не вошли в число соавторов антироссийской резолюции по Украине, которую, как ожидается, Генассамблея ООН рассмотрит 24 февраля.Эта ситуация развивается на фоне недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде и резких заявлений Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, которого президент США назвал "комиком", "диктатором без выборов" и обвинил в стремлении к продолжению конфликта на Украине.С февраля 2022 года ГА ООН регулярно проводит заседания 11-й Чрезвычайной специальной сессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках этих заседаний было принято шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Все они призывают Россию к одностороннему выводу войск с территории Украины. Во всех этих документах, принятых при администрации Джо Байдена, США были в числе соавторов вместе с Великобританией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного блока.Антироссийский текст снова требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. Москву вновь обвиняют в предполагаемых ударах по гражданской инфраструктуре, несмотря на неоднократные заявления России о том, что наносятся лишь точечные удары по военной инфраструктуре.В то же время террористические атаки Киева против мирных граждан РФ и присутствие ВСУ в Курской области в проекте резолюции никак не осуждаются и не упоминаются. В тексте также отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Авторами проекта резолюции традиционно являются западные союзники Украины: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие, за исключением США. Не исключено, что к моменту голосования Штаты войдут в число соавторов, однако на данный момент ситуация выглядит беспрецедентной.

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украина, сша, дональд трамп, всу, оон, владимир зеленский