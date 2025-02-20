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В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ
В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE)... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T10:37+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американского предпринимателя Илона Маска лишить ВСУ доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Ранее Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть. "Маск имеет возможность внести свою весомую лепту в прекращение кровопролития и убийств, которые продолжает множить режим Зеленского, отказываясь от мирных переговоров. Для начала достаточно отключить для ВСУ доступ к глобальной системе спутниковой связи компании SpaceX Starlink, которую они используют для координации и ведения боевых действий", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, такие действия со стороны Маска стали бы гуманным шагом и значительно бы снизили бессмысленную эскалацию на фронте, подтолкнув "самозванца Зеленского прислушаться к миролюбивым словам и предложениям президента США Дональда Трампа". "Все это несомненно привело бы к скорейшему завершению спровоцированного Западом конфликта и сохранению человеческих жизней", - подчеркнул депутат.
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технологии, сша, госдума
В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ
Депутат ГД Шеремет призвал Маска отключить Starlink для ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американского предпринимателя Илона Маска лишить ВСУ доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.
Ранее Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть.
"Маск имеет возможность внести свою весомую лепту в прекращение кровопролития и убийств, которые продолжает множить режим Зеленского, отказываясь от мирных переговоров. Для начала достаточно отключить для ВСУ доступ к глобальной системе спутниковой связи компании SpaceX Starlink, которую они используют для координации и ведения боевых действий", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, такие действия со стороны Маска стали бы гуманным шагом и значительно бы снизили бессмысленную эскалацию на фронте, подтолкнув "самозванца Зеленского прислушаться к миролюбивым словам и предложениям президента США Дональда Трампа".
"Все это несомненно привело бы к скорейшему завершению спровоцированного Западом конфликта и сохранению человеческих жизней", - подчеркнул депутат.
Маск пошутил о "высокой популярности" Зеленского