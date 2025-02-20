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Суд счел незаконным отказ признать бренд "Старый мельник" общеизвестным

Суд счел незаконным отказ признать бренд "Старый мельник" общеизвестным - 20.02.2025, ПРАЙМ

Суд счел незаконным отказ признать бренд "Старый мельник" общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам по заявлению клинского АО "АБ ИнБев Эфес" (AB InBev Efes) признал незаконным решение Роспатента, которым этой крупной... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:05+0300

2025-02-20T13:05+0300

2025-02-20T13:05+0300

бизнес

россия

ab inbev efes

роспатент

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МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению клинского АО "АБ ИнБев Эфес" (AB InBev Efes) признал незаконным решение Роспатента, которым этой крупной пивоваренной компании было отказано в присвоении ее товарному знаку "Старый мельник" статуса общеизвестного в России, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - указан в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения дела. В заявлении, поданном в Роспатент в 2023 году, компания, которой уже принадлежит один общеизвестный бренд – "Клинское", просила признать бренд "Старый мельник" общеизвестным для единственного товара "пиво" с 1 января 2022 года. Выпуск пива под таким названием начался еще в 1999 году. В качестве доказательств известности заявитель представил сведения о поставках пива, которые охватывают почти все субъекты РФ и с 2018 по 2023 год превысили 14 миллионов гектолитров, сведения о доле рынка, которая, по данным аналитической компании "Эй Си Нильсен", составила 78% в городах России, при этом с января 2021 по октябрь 2023 года бренд "Старый мельник" занимал пятое место в России по продажам. AB InBev Efes передала в Роспатент сведения о своих рекламных бюджетах на продвижение бренда по стратегии "360 градусов", то есть с привлечением максимального количества видов коммуникационных каналов – телевидение, интернет, соцсети, СМИ, спонсорство и так далее, а также результаты соцопроса, в котором 93,3% респондентов сообщили, что знают обозначение "Старый мельник". Однако Роспатент в июле пришел к выводу, что все эти сведения не могут свидетельствовать о том, что обозначение "Старый мельник" обладает "уровнем известности по отношению к компании, которая использует данное обозначение в качестве изготовителя товаров, достаточным для признания… общеизвестным товарным знаком". В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Она имеет 11 заводов и три солодовенных комплекса. Президент РФ Владимир Путин в декабре передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний "Вместе".

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бизнес, россия, ab inbev efes, роспатент