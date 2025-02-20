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Гражданин Германии заочно осужден в Москве за попытку обокрасть Россию
Гражданин Германии заочно осужден в Москве за попытку обокрасть Россию - 20.02.2025, ПРАЙМ
Гражданин Германии заочно осужден в Москве за попытку обокрасть Россию
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил гражданина Германии Франца Шмидта к 6 годам за попытку обогатиться при помощи поддельного решения арбитражного суда о... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:20+0300
2025-02-20T13:20+0300
2025-02-20T13:20+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил гражданина Германии Франца Шмидта к 6 годам за попытку обогатиться при помощи поддельного решения арбитражного суда о возмещении якобы понесенного экономического ущерба, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Шмидт Франц признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с фактического задержания Шмидта Ф. на территории Российской Федерации либо с момента передачи Шмидта Ф. правоохранительным органам Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства. Суд установил, что немец с целью личного обогащения и завладения средствами Российской Федерации в особо крупном размере изготовил решение арбитражного суда. В нем было указано, что ему положено возмещение экономического ущерба, понесенного в результате осуществления на территории России предпринимательской деятельности закрытого акционерного общества, акционером которого являлся Шмидт.
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РОССИЯ, Общество , ГЕРМАНИЯ, суд
Гражданин Германии заочно осужден в Москве за попытку обокрасть Россию
Гражданин Германии Шмидт заочно осужден в Москве за попытку обокрасть Россию
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил гражданина Германии Франца Шмидта к 6 годам за попытку обогатиться при помощи поддельного решения арбитражного суда о возмещении якобы понесенного экономического ущерба, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Шмидт Франц признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с фактического задержания Шмидта Ф. на территории Российской Федерации либо с момента передачи Шмидта Ф. правоохранительным органам Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.
Суд установил, что немец с целью личного обогащения и завладения средствами Российской Федерации в особо крупном размере изготовил решение арбитражного суда. В нем было указано, что ему положено возмещение экономического ущерба, понесенного в результате осуществления на территории России предпринимательской деятельности закрытого акционерного общества, акционером которого являлся Шмидт.
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