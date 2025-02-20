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Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей
Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей - 20.02.2025, ПРАЙМ
Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей
Мировой судья Таганского района Москвы назначил штрафы по 80 тысяч рублей мессенджеру Telegram и платформе YouTube за отказ удалить персональные данные... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:58+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил штрафы по 80 тысяч рублей мессенджеру Telegram и платформе YouTube за отказ удалить персональные данные гражданина, размещенные без его согласия, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка N422 Таганского района города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете назначен ЮТуб ЛЛС (YouTube LLC). Речь идет об отказе удалить персональные данные гражданина, которые были получены незаконно.
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telegram, youtube, общество
Telegram, YouTube, Общество
Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей
YouTube и Telegram оштрафовали по 80 тысяч рублей за отказ удалить личные данные
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ.
Мировой судья Таганского района Москвы назначил штрафы по 80 тысяч рублей мессенджеру Telegram и платформе YouTube за отказ удалить персональные данные гражданина, размещенные без его согласия, сообщили РИА Новости
в суде.
"Мировой судья судебного участка N422 Таганского района города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Аналогичный штраф за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете назначен ЮТуб ЛЛС (YouTube LLC).
Речь идет об отказе удалить персональные данные гражданина, которые были получены незаконно.
Суд оштрафовал Google за отказ удалить видео в YouTube