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Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей

Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей - 20.02.2025, ПРАЙМ

Суд назначил YouTube и Telegram штрафы по 80 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил штрафы по 80 тысяч рублей мессенджеру Telegram и платформе YouTube за отказ удалить персональные данные... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:58+0300

2025-02-20T13:58+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил штрафы по 80 тысяч рублей мессенджеру Telegram и платформе YouTube за отказ удалить персональные данные гражданина, размещенные без его согласия, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка N422 Таганского района города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства. Аналогичный штраф за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете назначен ЮТуб ЛЛС (YouTube LLC). Речь идет об отказе удалить персональные данные гражданина, которые были получены незаконно.

https://1prime.ru/20250217/google-854996823.html

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