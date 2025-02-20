https://1prime.ru/20250220/sud-855107661.html
Суды РФ конфисковали коррупционного имущества на 450 млн рублей
Суды РФ конфисковали коррупционного имущества на 450 млн рублей - 20.02.2025, ПРАЙМ
Суды РФ конфисковали коррупционного имущества на 450 млн рублей
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила на совещании судей, что в течение 2024 года российские суды конфисковали имущество, полученное... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:14+0300
2025-02-20T15:14+0300
2025-02-20T15:14+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила на совещании судей, что в течение 2024 года российские суды конфисковали имущество, полученное коррупционным путем, на общую сумму 450 миллионов рублей."В 2024 году суды продолжили рассматривать требования государственных надзорных органов. Так, судами общей юрисдикции по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании антикоррупционного законодательства, удовлетворено 88% требований на сумму более 450 миллионов рублей", - сказала она. Если в ходе надзора за расследованием коррупционных дел прокуратура выявляет несоответствие между стоимостью имущества обвиняемого и его задекларированным доходом, она вправе обратиться в суд с иском об изъятии этого имущества в пользу государства, поскольку оно было приобретено на незаконные доходы.
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россия, финансы, верховный суд
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Верховный суд
Суды РФ конфисковали коррупционного имущества на 450 млн рублей
Председатель ВС: в России изъято коррупционного имущества на 450 млн рублей
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила на совещании судей, что в течение 2024 года российские суды конфисковали имущество, полученное коррупционным путем, на общую сумму 450 миллионов рублей.
"В 2024 году суды продолжили рассматривать требования государственных надзорных органов. Так, судами общей юрисдикции по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании антикоррупционного законодательства, удовлетворено 88% требований на сумму более 450 миллионов рублей", - сказала она.
Если в ходе надзора за расследованием коррупционных дел прокуратура выявляет несоответствие между стоимостью имущества обвиняемого и его задекларированным доходом, она вправе обратиться в суд с иском об изъятии этого имущества в пользу государства, поскольку оно было приобретено на незаконные доходы.
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