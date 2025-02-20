https://1prime.ru/20250220/swift-855097100.html
Доля платежей в долларах через SWIFT обновила исторический максимум
Доля платежей в долларах через SWIFT обновила исторический максимум - 20.02.2025, ПРАЙМ
Доля платежей в долларах через SWIFT обновила исторический максимум
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в январе в очередной раз обновила исторический максимум – на него впервые в истории наблюдений... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:31+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в январе в очередной раз обновила исторический максимум – на него впервые в истории наблюдений пришлось больше половины всех платежей, следует из данных системы. По сравнению с декабрем доля "американца" подросла еще на 1,05 процентного пункта, достигнув исторического максимума в 50,17%. А доля расчетов в евро снижалась третий месяц подряд, по итогам первого месяца года опустившись еще на 0,24 процентного пункта, до 21,98%. На третьем месте следом за ними оказался британский фунт, доля которого за месяц почти не изменилась (6,91% и 6,94% в конце прошлого года). А юань сохранил четвертую строку в рейтинге самых востребованных валют в рамках системы - на него тоже пришлось примерно столько же платежей, как и месяцем ранее: 3,79% в январе (3,75% в декабре). Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Платежные эксперты не раз высказывали в беседе с РИА Новости мнение, что рост доли доллара в SWIFT отражает все более активное использование странами их национальных аналогов или других каналов передачи финансовой информации.
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финансы, swift, доллар
Экономика, Финансы, SWIFT, доллар
Доля платежей в долларах через SWIFT обновила исторический максимум
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT превысила 50%
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в январе в очередной раз обновила исторический максимум – на него впервые в истории наблюдений пришлось больше половины всех платежей, следует из данных системы.
По сравнению с декабрем доля "американца" подросла еще на 1,05 процентного пункта, достигнув исторического максимума в 50,17%. А доля расчетов в евро снижалась третий месяц подряд, по итогам первого месяца года опустившись еще на 0,24 процентного пункта, до 21,98%.
На третьем месте следом за ними оказался британский фунт, доля которого за месяц почти не изменилась (6,91% и 6,94% в конце прошлого года). А юань сохранил четвертую строку в рейтинге самых востребованных валют в рамках системы - на него тоже пришлось примерно столько же платежей, как и месяцем ранее: 3,79% в январе (3,75% в декабре).
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Платежные эксперты не раз высказывали в беседе с РИА Новости мнение, что рост доли доллара в SWIFT отражает все более активное использование странами их национальных аналогов или других каналов передачи финансовой информации.
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT