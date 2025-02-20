https://1prime.ru/20250220/terrorizm-855119511.html

Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма

Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма - 20.02.2025, ПРАЙМ

Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма

Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии, говорится в выступлении главы МИД РФ... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T22:55+0300

2025-02-20T22:55+0300

2025-02-20T22:55+0300

политика

сергей лавров

терроризм

нато

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки". В размещенном на сайте МИД тексте подчеркивается, что "сохраняют остроту угрозы международного терроризма, которые обрели новое измерение в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии". "Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр. По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.

https://1prime.ru/20250219/evropa-855062967.html

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сергей лавров, терроризм, нато