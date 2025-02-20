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Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма
Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма - 20.02.2025, ПРАЙМ
Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма
Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии, говорится в выступлении главы МИД РФ... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:55+0300
2025-02-20T22:55+0300
политика
сергей лавров
терроризм
нато
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки". В размещенном на сайте МИД тексте подчеркивается, что "сохраняют остроту угрозы международного терроризма, которые обрели новое измерение в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии". "Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр. По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.
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сергей лавров, терроризм, нато
Политика, Сергей Лавров, терроризм, НАТО
22:55 20.02.2025
 
Лавров объяснил, почему сохраняется угроза международного терроризма

Лавров: угроза международного терроризма сохраняется из-за авантюр НАТО

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки".
В размещенном на сайте МИД тексте подчеркивается, что "сохраняют остроту угрозы международного терроризма, которые обрели новое измерение в результате военных авантюр НАТО в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии".
"Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр.
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По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.
 
ПолитикаСергей ЛавровтерроризмНАТО
 
 
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