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"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг - 20.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250220/torgi-855106099.html
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг - 20.02.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные 16 российских ценных бумаг, следует из заявления биржи. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:12+0300
2025-02-20T14:12+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. "СПБ биржа" добавит на торги в выходные 16 российских ценных бумаг, следует из заявления биржи. "СПБ биржа" добавит на торги 16 российских ценных бумаг, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в режиме основных торгов с 10:00 мск 21 февраля 2025 года и с 22 февраля — в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении. Перечень допущенных к торгам ценных бумаг: акции "Аэрофлота", банка "Санкт-Петербург", "Эн+ груп", "Совкомфлота", "Европлана", Московской биржи, ПИКа, "Группы позитив", "Роснефти", "Русала", "Селигдара", "Сегежи", "Юнипро", "ИКС 5", а также префы и обыкновенные акции "Мечела". "Всего на торгах в выходные дни будут доступны 54 российские ценные бумаги", - уточняет биржа. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
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рынки, акции, торги
Экономика, Рынки, Акции, Торги
14:12 20.02.2025
 
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг

"СПБ биржа" выпустит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. "СПБ биржа" добавит на торги в выходные 16 российских ценных бумаг, следует из заявления биржи.
"СПБ биржа" добавит на торги 16 российских ценных бумаг, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в режиме основных торгов с 10:00 мск 21 февраля 2025 года и с 22 февраля — в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Перечень допущенных к торгам ценных бумаг: акции "Аэрофлота", банка "Санкт-Петербург", "Эн+ груп", "Совкомфлота", "Европлана", Московской биржи, ПИКа, "Группы позитив", "Роснефти", "Русала", "Селигдара", "Сегежи", "Юнипро", "ИКС 5", а также префы и обыкновенные акции "Мечела".
"Всего на торгах в выходные дни будут доступны 54 российские ценные бумаги", - уточняет биржа.
Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчёты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник, отмечает биржа, которая начала торги в выходные дни с 1 февраля.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Мосбиржа увеличила число ценных бумаг на утренних торгах
Вчера, 15:15
 
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