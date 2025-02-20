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Трамп обвинил Киев в срыве соглашения по редкоземельным металлам - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп обвинил Киев в срыве соглашения по редкоземельным металлам
Трамп обвинил Киев в срыве соглашения по редкоземельным металлам - 20.02.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил Киев в срыве соглашения по редкоземельным металлам
Расширен бэкграунд. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T03:08+0300
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Расширен бэкграунд. ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. "У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад", - сказал Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом. Он заявил, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. Трамп ранее заявлял, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в Украину средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, сша, украина, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, washington post, мид рф
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Washington Post, МИД РФ
03:08 20.02.2025
 
Трамп обвинил Киев в срыве соглашения по редкоземельным металлам

Трамп обвинил Киев в срыве соглашения по редкоземельным металлам

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Расширен бэкграунд.
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь.
Третьего февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Четырнадцатого февраля газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Пятнадцатого февраля сам Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
"У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад", - сказал Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.
Он заявил, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна".
Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Трамп ранее заявлял, что ждет от Киева компенсации всех вложенных в Украину средств, оценив ее в 500 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТОWashington PostМИД РФ
 
 
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