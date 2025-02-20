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Аналитик: Трамп пытается нормализовать отношения с Путиным

Аналитик: Трамп пытается нормализовать отношения с Путиным - 20.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик: Трамп пытается нормализовать отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с российским лидером Владимиром Путиным, при этом Вашингтон не хочет создавать видимость страны,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:45+0300

2025-02-20T05:45+0300

2025-02-20T05:45+0300

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АНКАРА, 20 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с российским лидером Владимиром Путиным, при этом Вашингтон не хочет создавать видимость страны, потерпевшей поражение на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, допустил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вероятная встреча двух лидеров будет посвящена будущему Украины. Однако она также станет важным этапом в стабилизации отношений между США и Россией. Конечно, эта встреча повлияет и на глобальную систему. У Трампа есть идеи, как превратить кризис, подобный украинскому, в возможность. Например, обрушить критически важные запасы полезных ископаемых Украины. Однако точка зрения Путина на украинский вопрос - это экзистенциальный вопрос для России. Поэтому ожидания и требования двух лидеров совершенно разные", - сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на различия, "почти наверняка обе стороны хотят прекратить конфликт на Украине". "Конечно, важно, с какими просьбами обратится Трамп в этом процессе. От Китая до Ирана, от Газы до Северной Кореи. Понятно, что Трамп хочет нормализовать отношения с Россией и Путиным. Но давайте также признаем, что США не хотят создавать видимость страны, которая проиграла на Украине. Трамп придает большое значение позиции России в глобальной конкуренции с США. Отношения между двумя лидерами, а затем и отношения между двумя странами будут нормализовываться, хотя и постепенно", - заявил эксперт. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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мировая экономика, россия, сша, рф, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мид рф, мид, совбез