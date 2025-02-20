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Трамп допустил новую торговую сделку США с Китаем
Трамп допустил новую торговую сделку США с Китаем - 20.02.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил новую торговую сделку США с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:57+0300
2025-02-20T08:57+0300
2025-02-20T08:57+0300
политика
сша
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг. Агентство отмечает, что в среду журналист задал вопрос Трампу о том, собирается ли он организовать новое соглашение с Китаем. "Это возможно", - приводит агентство ответ Трампа. Агентство указывает, что, хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые в том числе создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров.
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сша, китай, дональд трамп
Политика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
Трамп допустил новую торговую сделку США с Китаем
Bloomberg: Трамп допустил новую торговую сделку США с Китаем
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку, передает агентство Блумберг
.
Агентство отмечает, что в среду журналист задал вопрос Трампу о том, собирается ли он организовать новое соглашение с Китаем.
"Это возможно", - приводит агентство ответ Трампа.
Агентство указывает, что, хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые в том числе создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров.
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