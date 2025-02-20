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Трамп с сарказмом ответил на "вмешательство" России в выборы в США - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп с сарказмом ответил на "вмешательство" России в выборы в США
Трамп с сарказмом ответил на "вмешательство" России в выборы в США - 20.02.2025, ПРАЙМ
Трамп с сарказмом ответил на "вмешательство" России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты тратили на вмешательство в выборы по всему миру миллионы долларов, и с сарказмом добавил, что Россия "потратила в... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:02+0300
2025-02-20T09:02+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты тратили на вмешательство в выборы по всему миру миллионы долларов, и с сарказмом добавил, что Россия "потратила в нашей стране" всего два, и назвал это "целым событием". "Двадцать один миллион долларов на явку избирателей в Индии. Зачем нам нужно тратить 21 миллион долларов на явку избирателей в Индии...? Ну, наверное, они пытались добиться избрания кого-то другого. Нам стоит рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что где-то 2 доллара в нашей стране потратила Россия, то это ж целое событие, ведь правда? Они несколько объявлений разместили в интернете за 2 тысячи долларов - просто огромное достижение! А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - заявил он пулу журналистов Белого дома. Помимо этого, как рассказал Трамп, США потратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдавии, Либерии, Бангладеш и Непале. Россия не раз отвергала обвинения в якобы попытках вмешательства в прошлом в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями.
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сша, рф, дональд трамп, финансы
Политика, США, РФ, Дональд Трамп, Финансы
09:02 20.02.2025
 
Трамп с сарказмом ответил на "вмешательство" России в выборы в США

Трамп заявил, что Россия потратила два доллара на "вмешательство" в выборы

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты тратили на вмешательство в выборы по всему миру миллионы долларов, и с сарказмом добавил, что Россия "потратила в нашей стране" всего два, и назвал это "целым событием".
"Двадцать один миллион долларов на явку избирателей в Индии. Зачем нам нужно тратить 21 миллион долларов на явку избирателей в Индии...? Ну, наверное, они пытались добиться избрания кого-то другого. Нам стоит рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что где-то 2 доллара в нашей стране потратила Россия, то это ж целое событие, ведь правда? Они несколько объявлений разместили в интернете за 2 тысячи долларов - просто огромное достижение! А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - заявил он пулу журналистов Белого дома.
Помимо этого, как рассказал Трамп, США потратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдавии, Либерии, Бангладеш и Непале.
Россия не раз отвергала обвинения в якобы попытках вмешательства в прошлом в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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ПолитикаСШАРФДональд ТрампФинансы
 
 
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