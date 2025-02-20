Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/tramp-855096964.html
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс - 20.02.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс
Власти США собираются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, заявил президент страны Дональд Трамп. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:29+0300
2025-02-20T11:29+0300
экономика
дональд трамп
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053312_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_cb6bc1f10807e3c825bc5745e477fb5b.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Власти США собираются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы надеемся, что на базе Форт-Нокс все хорошо, мы отправимся в Форт-Нокс… чтобы проверить, что золото там. Если золота там не будет, мы очень расстроимся", - приводит агентство Блумберг слова Трампа, который отвечал на вопросы журналистов. Как отмечает агентство, Трамп дал этот комментарий на фоне обсуждений о том, что американский минфин может провести переоценку стоимости золота в американском резерве. В то же время люди, знакомые с вопросом, говорят, что эта идея всерьез не рассматривается экономическими советниками Трампа. По данным агентства, на военной базе Форт-Нокс хранится более половины золотых резервов американского минфина. В понедельник американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс в Кентукки. Ранее один из пользователей X призвал Маска проверить, что в Форт-Ноксе до сих пор находится 4580 тонн золота, поскольку в последний раз его объем в хранилище проверяли в 1974 году. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
https://1prime.ru/20250220/tramp-855094492.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053312_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_1f2b0be4869bed42476165f586feb6bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, золото
Экономика, Дональд Трамп, золото
11:29 20.02.2025
 
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс

Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на военной базе Форт-Нокс

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Власти США собираются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы надеемся, что на базе Форт-Нокс все хорошо, мы отправимся в Форт-Нокс… чтобы проверить, что золото там. Если золота там не будет, мы очень расстроимся", - приводит агентство Блумберг слова Трампа, который отвечал на вопросы журналистов.
Как отмечает агентство, Трамп дал этот комментарий на фоне обсуждений о том, что американский минфин может провести переоценку стоимости золота в американском резерве. В то же время люди, знакомые с вопросом, говорят, что эта идея всерьез не рассматривается экономическими советниками Трампа.
По данным агентства, на военной базе Форт-Нокс хранится более половины золотых резервов американского минфина.
В понедельник американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс в Кентукки. Ранее один из пользователей X призвал Маска проверить, что в Форт-Ноксе до сих пор находится 4580 тонн золота, поскольку в последний раз его объем в хранилище проверяли в 1974 году.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Экс-посол США обвинил Трампа в помощи России "осуществить мечту Сталина"
10:20
 
ЭкономикаДональд Трампзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала