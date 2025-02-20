https://1prime.ru/20250220/tramp-855096964.html
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс - 20.02.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс
Власти США собираются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, заявил президент страны Дональд Трамп. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:29+0300
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экономика
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Власти США собираются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, заявил президент страны Дональд Трамп. "Мы надеемся, что на базе Форт-Нокс все хорошо, мы отправимся в Форт-Нокс… чтобы проверить, что золото там. Если золота там не будет, мы очень расстроимся", - приводит агентство Блумберг слова Трампа, который отвечал на вопросы журналистов. Как отмечает агентство, Трамп дал этот комментарий на фоне обсуждений о том, что американский минфин может провести переоценку стоимости золота в американском резерве. В то же время люди, знакомые с вопросом, говорят, что эта идея всерьез не рассматривается экономическими советниками Трампа. По данным агентства, на военной базе Форт-Нокс хранится более половины золотых резервов американского минфина. В понедельник американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс в Кентукки. Ранее один из пользователей X призвал Маска проверить, что в Форт-Ноксе до сих пор находится 4580 тонн золота, поскольку в последний раз его объем в хранилище проверяли в 1974 году. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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дональд трамп, золото
Экономика, Дональд Трамп, золото
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс
Трамп пообещал проверить золотой резерв США в хранилище на военной базе Форт-Нокс
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Власти США собираются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы надеемся, что на базе Форт-Нокс все хорошо, мы отправимся в Форт-Нокс… чтобы проверить, что золото там. Если золота там не будет, мы очень расстроимся", - приводит агентство Блумберг слова Трампа, который отвечал на вопросы журналистов.
Как отмечает агентство, Трамп дал этот комментарий на фоне обсуждений о том, что американский минфин может провести переоценку стоимости золота в американском резерве. В то же время люди, знакомые с вопросом, говорят, что эта идея всерьез не рассматривается экономическими советниками Трампа.
По данным агентства, на военной базе Форт-Нокс хранится более половины золотых резервов американского минфина.
В понедельник американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил Маску проверить хранилище золотого запаса США на военной базе Форт-Нокс в Кентукки. Ранее один из пользователей X призвал Маска проверить, что в Форт-Ноксе до сих пор находится 4580 тонн золота, поскольку в последний раз его объем в хранилище проверяли в 1974 году.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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