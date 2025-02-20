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ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками - 20.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками
Банки могли бы составить полный список противоречий, как им кажется, в законодательстве, чтобы лучше бороться с мошенниками, предложил директор департамента... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T09:19+0300
2025-02-20T09:19+0300
банк россии
мошенники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Банки могли бы составить полный список противоречий, как им кажется, в законодательстве, чтобы лучше бороться с мошенниками, предложил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". Ранее на форуме вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин отметил, что есть ситуации, когда банк из-за противоречий в законодательстве, по сути, оказывает помощь мошенникам. Так, по закону о защите прав потребителей банк не вправе запрещать закрытие счета, и мошенник, получивший доступ к какому-то счёту, успевает подать заявление о расторжении договора и забрать деньги наличными. "Чтобы можно было предложить с лету - если бы банки на базе ассоциаций или самостоятельно каким-то образом сформулировали все вот эти противоречия, которые есть в законодательстве, если вы так считаете, что они существуют, и дали бы какие-то предложения со своей стороны", - заявил Данилов. "Я уверен, что законодатели с удовольствием рассмотрят эти предложения и в будущих каких-то итерациях законов что-то предусмотрят… хочется список каких-то конкретных предложений", - подытожил он.
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мошенники
Банк России, МОШЕННИКИ
09:19 20.02.2025
 
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками

ЦБ предложил банкам собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Банки могли бы составить полный список противоречий, как им кажется, в законодательстве, чтобы лучше бороться с мошенниками, предложил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
Ранее на форуме вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин отметил, что есть ситуации, когда банк из-за противоречий в законодательстве, по сути, оказывает помощь мошенникам. Так, по закону о защите прав потребителей банк не вправе запрещать закрытие счета, и мошенник, получивший доступ к какому-то счёту, успевает подать заявление о расторжении договора и забрать деньги наличными.
"Чтобы можно было предложить с лету - если бы банки на базе ассоциаций или самостоятельно каким-то образом сформулировали все вот эти противоречия, которые есть в законодательстве, если вы так считаете, что они существуют, и дали бы какие-то предложения со своей стороны", - заявил Данилов.
"Я уверен, что законодатели с удовольствием рассмотрят эти предложения и в будущих каких-то итерациях законов что-то предусмотрят… хочется список каких-то конкретных предложений", - подытожил он.
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